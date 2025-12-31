Tottenham, Van de Ven 'flirta' con il Barcellona: "Puyol era semplicemente Il Capitano"

Carles Puyol ha lasciato il segno come centrale del Barcellona e della nazionale spagnola al punto che alcuni difensori migliori del momento, anche se lo hanno visto giocare solo da bambino, lo mantengono tra i propri idoli. E in un momento in cui il Barça è attento al mercato, chissà se potrebbe essere l'inizio di qualcosa per il futuro nonostante l'alto prezzo del protagonista di questa storia.

Stiamo parlando di Micky van de Ven, centrale sinistro, nazionale olandese di 24 anni che è esploso al Tottenham dopo aver brillato al Wolfsburg, il quale ha rivelato in un'intervista con Gary Naville su "The Overlap": "il mio idolo è Carles Puyol, è sempre stato lui. Era un giocatore d'élite, un vero leader del Barcellona. Non era nemmeno così alto per essere un difensore centrale, ma arrivava comunque sempre lui a colpire di testa sui calci d'angolo e ha anche segnato tanti gol, era un grande giocatore, aveva molta forza. Mi piaceva per come si comportava in campo. Era il capitano, semplicemente, lo era".

Van de Ven è un centrale moderno, per la sua qualità, velocità e anche fisicità (1,93 m.), autore di un gol mediatico in questa stagione per una deviazione aerea ammirevole contro il Copenaghen in Champions League, ha un contratto con il Tottenham fino al 2029 e una valutazione di circa 65 milioni.