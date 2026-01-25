Futuro Guardiola: il City non pensa ad eventuali eredi, il catalano non ha mai risolto un contratto

Dopo aver dominato in Spagna e Germania, conquistando la Champions League lungo il cammino, Pep Guardiola si appresta a completare un decennio sulla panchina del Manchester City. Nonostante un contratto che lo lega ai Citizens fino al 2027, le speculazioni su un suo possibile addio anticipato si rincorrono con insistenza. La stagione 2025-26 si sta rivelando un altro banco di prova impegnativo per il tecnico catalano, reduce da un’annata avara di trofei, ma la squadra è ancora pienamente in corsa su quattro fronti.

Proprio l'eventuale successo in questi mesi potrebbe riaccendere il sacro fuoco di Guardiola, spingendolo a onorare il suo impegno per almeno un’altra stagione. Al momento, il cinquantacinquenne allenatore sembra stia valutando attentamente le proprie opzioni, fedele alla sua filosofia che esige il massimo da se stesso e dai suoi collaboratori. Nonostante le voci su presunti piani di emergenza del club — che vedrebbero Enzo Maresca, ex assistente di Pep ed ex Chelsea, come possibile erede — l'ambiente City rimane compatto attorno al suo leader.

Come sottolineato dal Manchester Evening News, il futuro di Guardiola non sarà dettato dai risultati immediati, a meno di un improbabile tracollo: il credito accumulato con 18 trofei gli garantisce il diritto assoluto di decidere i tempi e i modi del proprio congedo. Senza contare che il tecnico catalano nella sua carriera non ha mai rescisso un contratto dopo averlo firmato.