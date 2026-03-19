Osimhen ha giocato con un braccio fratturato, Okan: "Troppi falli Konate, c'era il peggior arbitro"

Infortunatosi nel primo tempo della partita fra Liverpool e Galatasaray, terminata 4-0 per i Reds, Victor Osimhen si è fratturato l'avambraccio destro, ma ha continuato a giocare prima di essere sostituito all'intervallo. "Durante il primo tempo della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, il nostro giocatore Victor Osimhen ha subito un colpo al braccio", ha scritto il club di Istanbul in un comunicato.

A fine primo tempo per l'ex attaccante del Napoli era stata evidenziato solamente il "rischio di una frattura", motivo per il quale il tecnico Buruk Okan non lo ha rischiato nella ripresa. In realtà poi il club nella notte ha reso noto che il centravanti si è dovuto mettere il gesso e che è addirittura a rischio operazione, visto che effettivamente ha riportato, come evidenziato da una visita medica in ospedale, "una frattura all'avambraccio destro".

"Sta soffrendo", ha detto l'allenatore Okan Buruk dopo la partita, puntando il dito contro il difensore del Liverpool, Ibrahima Konaté. "Konaté ha commesso troppi falli su Victor Osimhen. Ci aspettavamo il miglior arbitro del mondo, ma a dirigere è stato il peggiore".

Okan ha comunque riconosciuto che "il Liverpool ha meritato pienamente la vittoria: nulla ha funzionato durante la partita", ha aggiunto. "Le nostre scelte, le nostre decisioni sbagliate... Vista la nostra prestazione, non meritavamo di vincere".