Real Madrid, tegola Courtois: c'è lesione, salta anche i quarti di Champions contro il Bayern
"Dopo i test effettuati oggi al nostro giocatore Thibaut Courtois dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare nel retto anteriore del quadricipite destro": questo il comunicato emesso dal Real Madrid in merito alle condizioni di Courtois, uscito per infortunio contro il Manchester City nella sfida di ritorno degli ottavi.
Come riporta Marca, si prospetta per lui un periodo di assenza decisamente più lungo del previsto: almeno 7 partite fuori - circa un mese e mezzo di stop - comprese dunque quelle di andata e ritorno contro il Bayern Monaco, ai quarti di finale di Champions League.
Contro il Manchester City, martedì sera, Courtois è stato sostituito dal suo vice Andriy Lunin ad inizio secondo tempo. Già durante il riscaldamento della sfida l'estremo difensore aveva lasciato intendere di sentire fastidio. Toccherà dunque a Lunin difendere i pali del Real nel momento cruciale della stagione. A partire dal derby contro l'Atletico Madrid, previsto domenica sera in campionato. Fino appunto alla doppia sfida con i bavaresi (andata il 7 aprile, ritorno in Germania il 15 aprile).
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