Real Madrid, nel derby senza Courtois. I quarti con il Bayern a rischio? Attesa per gli esami

Per Jude Bellingham e Kylian Mbappé che rientrano il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, deve fare i conti con l'infortunio di Thiebaut Courtois, che potrebbe essere più serio di quanto non si potesse pensare inizialmente. Secondo quanto riporta ESPN Deportes infatti il belga, che non ha potuto giocare il secondo tempo della partita contro il Manchester City nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League - a causa di un sovraccarico dell'adduttore della gamba destra - potrebbe doversi fermare più del previsto.

Sulle sue condizioni non si saprà nulla di preciso fino a quando non verranno eseguiti i test di rito, in programma nelle prossime ore. Dal club però hanno già sottolineato che potrebbe essere qualcosa di più serio. Per quanto potrebbe rimanere in infermeria Courtois? Invece di una settimana-dieci giorni, come ci si poteva inizialmente aspettare, potrebbe dover restare fermo anche un mese.

In ogni caso, il Real Madrid sa già che non potrà contare su di lui per il derby contro l'Atletico Madrid di domenica prossima. L'obiettivo e la speranza dei blancos è quello che il proprio portiere possa fare in tempo a recuperare per la sfida al Bayern Monaco in Champions League: l'andata è prevista il 7 aprile, allo stadio Bernabeu.