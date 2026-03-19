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Barcellona, doppio infortunio nel 7-2 in Champions: stop Joan Garcia ed Eric Garcia

Barcellona, doppio infortunio nel 7-2 in Champions: stop Joan Garcia ed Eric GarciaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 12:27Calcio estero
Daniele Najjar

Sospiro di sollievo per Joan García, portiere del Barcellona, che si è infortunato nel corso della vittoria dei catalani per 7-2 contro il Newcastle in Champions League allo Spotify Camp Nou, di ieri sera, e ha dovuto lasciare la partita al minuto 81 (con l'ex Juvenus Wojciech Szczesny subentrato al suo posto).

Le telecamere di 'Movistar Plus+ Deportes' hanno catturato il momento in cui Joan García, già in panchina dopo essere stato sostituito da Szczesny, ha spiegato il suo infortunio: "Se tocco, fa male qui...", ha detto l'ex dell'Espanyol ai suoi compagni di squadra. L'esito degli esami ha escluso la presenza di lesioni, si tratterebbe dunque di uno stop che non preoccupa.

Per quanto riguarda Eric Garcia, che nel primo tempo ha lasciato il posto a Ronald Araujo per un apparente problema muscolare, c'è da aspetttare. Già nella sfida d'andata era rimasto fuori per un motivo simile. Il difensore è uscito dal campo dopo soli 21 minuti, chiedendo il cambio al proprio tecnico, Hansi Flick.

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