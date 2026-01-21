Galatasaray, Buruk: "Difficile convincere i giocatori, pensano che la Turchia sia un passo indietro"

Dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid di questo pomeriggio il tecnico del Galatasaray Okan Buruk si è soffermato anche sul mercato e sulle difficoltà di portare giocatori in Turchia: “Stiamo seguendo diversi profili, ma non riusciamo a trovare quelli che vogliamo prendere perché il mercato di gennaio è complicato. La prima scelta di molti calciatori è andare a giocare in Premier League perché pensano che il nostro campionato sia un passo indietro. Anche se noi giochiamo la Champions League”.

Spazio poi al commento della gara: “Verso la fine della partita abbiamo avuto una chiara occasione per chiudere la partita, ma il loro portiere ha fatto una parata importante. Guardando la partita, in realtà abbiamo iniziato in modo piuttosto aggressivo, ma abbiamo subito un gol in avvio. Però poi abbiamo reagito bene in seguito. Abbiamo avuto occasioni per vincere la partita, ma non siamo riusciti a capitalizzarle. Ciononostante, questo pareggio è un punto molto importante per noi strategicamente. Siamo soddisfatti del punto che abbiamo guadagnato”.

Infine spazio al discorso qualificazione: “Se avessimo vinto avremmo potuto pensare di entrare fra le prime otto, mentre ora puntiamo a restare fra le prime sedici visto che siamo ampiamente nelle 24 e quasi certamente resteremo fra queste. - prosegue Buruk – Cercheremo comunque di vincere anche la prossima in trasferta per concludere in maniera positiva questa fase e ottenere una buona posizione in classifica”.