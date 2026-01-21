Ufficiale Galdames torna in Europa: l'ex Genoa e Cremonese giocherà in seconda serie spagnola

Il Burgos si assicura il centrocampista cileno Pablo Galdames, 29 anni, libero dopo aver risolto il contratto con l’Independiente di Avellaneda. Il giocatore ha firmato un accordo fino a giugno 2027, portando esperienza internazionale e qualità al centrocampo biancorosso.

Nativo di Santiago del Cile, Galdames vanta 12 presenze con la nazionale cilena e una carriera trascorsa principalmente tra Sudamerica ed Europa. Cresciuto nelle giovanili dell’Unión Española, ha mosso i primi passi professionali in Argentina con il Vélez Sarsfield, prima di trasferirsi in Italia, dove ha vestito le maglie di Genoa e Cremonese. Dopo il ritorno in Sudamerica al Vasco da Gama, l’ultima esperienza l’ha visto protagonista con l’Independiente, collezionando 33 presenze e 4 gol.