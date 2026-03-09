Laporta duro nel confronto con Font: "Una tua elezione riporterebbe il club alla rovina"

Il futuro del Barcellona è stato al centro di un acceso confronto tra Joan Laporta e Victor Font, candidati alla presidenza del club in vista delle elezioni previste per domenica. Durante un dibattito durato quasi due ore, i due dirigenti si sono scontrati su diversi temi caldi, tra cui il mancato ritorno di Lionel Messi nel 2023, un tema diventato caldo dopo le dichiarazioni di Xavi, che aveva accusato Laporta di aver fatto naufragare questa possibilità.

L'ex allenatore ha dichiarato il suo sostegno a Font, scatenando la replica del presidente uscente: "Con gli stessi giocatori con cui Xavi perdeva, Hansi Flick oggi vince". Laporta ha inoltre difeso le proprie scelte, spiegando di non voler prendere decisioni che possano mettere a rischio la stabilità economica del club. Font, dal canto suo, ha attaccato duramente la gestione attuale: "Dobbiamo continuare a credere a un presidente che inganna i tifosi da anni? Leo la pensa come Xavi". Laporta ha risposto sostenendo che il rivale non avrebbe un vero progetto sportivo e che una sua eventuale vittoria riporterebbe il club "alla rovina".

Il dibattito si è acceso anche sulla direzione sportiva. Font vorrebbe sostituire l’attuale direttore sportivo Deco con un nuovo trio composto da Carles Planchart, Albert Puig e Francesc Cos. Una proposta che Laporta ha criticato duramente, definendola "un insulto" nei confronti dell’ex centrocampista portoghese. Ha poi rivelato di aver respinto un’offerta da 250 milioni di euro del Paris Saint-Germain per il giovane talento Lamine Yamal: "È una delle cose di cui vado più orgoglioso".

Laporta, già alla guida del Barça tra il 2003 e il 2010, punta ora al suo quarto mandato. Dal suo ritorno nel 2021 il club ha conquistato due titoli della Liga (2023 e 2025) e guida attualmente il campionato con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid.