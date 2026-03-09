Inter Miami, Jorge Mas rivela quanto costa realmente Messi: "Vale ogni centesimo"

L’arrivo di Lionel Messi all’Inter Miami nell’estate del 2023 ha trasformato completamente la dimensione del club della Florida. La presenza della stella argentina ha ovviamente un costo molto elevato; in un’intervista rilasciata a Bloomberg,Jorge Mas (uno dei proprietari) ha rivelato quanto la società spenda realmente ogni anno per il campione del mondo.

Il salario base dell’ex giocatore di Paris Saint-Germain e Barcellona era già noto: circa 20,45 milioni di dollari all’anno (circa 17,6 milioni di euro). Il costo complessivo dell’operazione è però molto più alto. "Il motivo per cui ho bisogno di sponsor, e per di più sponsor di livello mondiale, è perché i giocatori costano molto", ha spiegato Mas. Parlando nello specifico di Messi, il dirigente è stato chiaro: "Pago Messi e vale ogni centesimo, ma alla fine il costo totale è tra i 70 e gli 80 milioni di dollari all’anno. Tutto compreso".

Mas non è entrato nei dettagli, ma secondo quanto riportato da L'Équipe la differenza tra lo stipendio base e il costo complessivo sarebbe legata a una clausola particolarmente innovativa nel contratto del fuoriclasse argentino. Messi, infatti, percepisce anche una percentuale sulla valorizzazione della franchigia. E proprio su questo fronte l’impatto del campione è stato enorme. Da quando è arrivato a Miami, il valore del club è cresciuto vertiginosamente: dai 585 milioni di dollari stimati nel 2023 fino agli attuali 1,35 miliardi. Un aumento impressionante che conferma quanto l’operazione Messi sia stata non solo sportiva, ma anche strategica dal punto di vista economico.