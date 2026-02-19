Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Germania, Baumann e il ruolo di numero 1 al Mondiale: "Sarebbe un sogno, ma conta il campo"

Germania, Baumann e il ruolo di numero 1 al Mondiale: "Sarebbe un sogno, ma conta il campo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:22Calcio estero
Tommaso Maschio

Il portiere Oliver Baumann in un’intervista rilasciata al Die Zeit ha parlato delle discussioni in merito al ruolo di numero uno della Germania in vista della Coppa del Mondo di questa estate spiegando di non voler guardare troppo avanti e di tenere i piedi per terra: “Non credo che sia utile che questo dibattito venga continuamente alimentato dall’esterno. Giocare la Coppa del Mondo sarebbe la cosa più bella per me, la realizzazione di un sogno, ma non serve che io stia qui a dire che sono il titolare finché non sarà il ct Nagelsmann a dirlo”.

Nonostante abbia esordito in nazionale solo nel 2024 infatti il portiere dell’Hoffenheim ha sfruttato al meglio le assenze per infortunio di Marc-André ter Stegen per conquistare consensi e arrivare a dieci presenze con la Germania, anche se con il rientro del classe ‘92 ora al Girona le cose potrebbero cambiare.

“Credo che sia il campo a contare non le mie dichiarazioni. - conclude Baumann – Ma spero vivamente di essere in Nord America questa estate”.


