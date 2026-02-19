Ufficiale Arsenal, blindato l'attaccante Saka: sarà un 'Gunners' fino al 2031. Il comunicato

Bukayo Saka e l’Arsenal continueranno assieme fino al 2031. Il club londinese ha infatti annunciato che l’attaccante classe 2001, cresciuto nelle giovanili dei Gunners ha firmato un contratto a lungo termine. Pur non comunicando la data di scadenza dovrebbe trattarsi di un quinquennale.

“Il nostro ventiquattrenne è entrato a far parte della nostra Hale End Academy all'età di otto anni nel maggio 2010 e da allora è cresciuto fino a diventare il miglior marcatore, assistman e giocatore con più presenze della nostra attuale squadra, con 78 gol e quasi 300 presenze con il club in tutte le competizioni. - si legge nel comunicato del club ripercorrendo il cammino dell’attaccante - Bukayo ha esordito in prima squadra a 17 anni nel novembre 2018, prima di essere nominato Giocatore dell'Anno dell'Arsenal sia nel 2021 che nel 2022. È stato anche nominato Giovane Giocatore dell'Anno PFA nel 2022/23 ed è stato inserito nella Squadra della Stagione PFA nello stesso anno. Il nostro attaccante è stato anche nominato Giocatore dell'Anno della Nazionale Inglese sia nel 2021/22 che nel 2022/23.

Leader del nostro reparto offensivo, Bukayo si è affermato come uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale grazie alle sue prestazioni costanti. Ha vinto il premio di Giocatore del mese dell'Arsenal più volte di qualsiasi altro giocatore da quando è stato istituito nel 2012.

Nazionale maggiore dell'Inghilterra dall'ottobre 2020, Bukayo ha collezionato 48 presenze con i Three Lions, rappresentandoli in tre importanti tornei e aiutando la nazione a raggiungere le semifinali della Coppa del Mondo 2022, oltre alle finali consecutive di Euro 2020 e 2024, continuando a essere un giocatore chiave per il suo paese fino alla Coppa del Mondo di quest'estate.

Un segno della qualità di Bukayo è stato il fatto che la scorsa stagione sia riuscito a contribuire con 25 gol – 12 gol e 13 assist – in 37 presenze durante una stagione che ha saltato per più di tre mesi.

Indossando la fascia di capitano in alcune occasioni nelle ultime stagioni, Bukayo continua a guidare la squadra, mentre cerca di consolidare la sua vittoria in FA Cup nel 2020 e le vittorie nell'FA Community Shield nel 2020 e nel 2023 negli anni a venire.

Tutti nel club non vedono l'ora di godersi la presenza e le prestazioni di Bukayo nel lungo termine”.