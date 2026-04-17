"Gravi danni economici e sportivi": il presidente del Barcellona spiega il reclamo all'UEFA

Rafa Yuste, presidente ad interim del Barcellona, ha parlato del reclamo presentato dal club blaugrana alla UEFA in merito alle decisioni arbitrali e del VAR nelle due partite dei quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Il club catalano è molto contrariato da alcune decisioni prese dagli ufficiali di gara durante la sfida, che a suo avviso hanno influenzato l'esito finale della sfida a favore dei Colchoneros.

Queste le parole di Yuste: "Volevamo presentare un reclamo formale alla UEFA in merito alla sfida che ci ha eliminato dalla Champions League. Si tratta di gravi errori che abbiamo voluto segnalare in questa dichiarazione, errori che sono stati spiegati in modo molto chiaro e che riteniamo non conformi alle regole del calcio. Ci hanno causato gravi danni economici e sportivi, da qui la nostra indignazione nei confronti della UEFA".

Poi ha aggiunto: “Affrontiamo la questione da una prospettiva costruttiva. Nonostante l'eliminazione, volevamo far presente alla UEFA che le cose devono essere migliorate. Crediamo che, oggigiorno, con sei membri della squadra arbitrale in campo, un numero così elevato di errori sia inaccettabile. Riteniamo che ciò danneggi gravemente il calcio. Non capiamo come falli evidenti, con la possibilità di ricorrere al VAR , non vengano sanzionati come, a nostro avviso, avrebbero dovuto essere”, le sue parole riportate da MARCA.