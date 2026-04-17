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Il Caen di Mbappé fatica in Serie C francese, la mamma di Kylian: "Il progetto continua"

Il Caen di Mbappé fatica in Serie C francese, la mamma di Kylian: "Il progetto continua"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Daniele Najjar
Oggi alle 17:41Calcio estero
Daniele Najjar

La stagione di National 1 sta per giungere al termine e il Caen è lontano dall'obiettivo di risalire in Ligue 2 dopo la retrocessione della scorsa stagione: la squadra che ha come azionista di maggioranza della famiglia dell'asso del Real Madrid Kylian Mbappe, è attualmente nona in una classifica guidata da Dijon e Sochaux. "Non è ancora finita, ma è chiaro che la stagione non ha soddisfatto le aspettative”, ammette Fayza Lamari, madre di Kylian Mbappé e proprietaria dell'80% del club tramite la sua società, Coalition Capital.

Nonostante ciò, Lamari nutre ancora speranza: "Credo ancora che quando si costruisce una casa, si inizi dalle fondamenta. Stiamo procedendo con cautela e faremo un bilancio a fine stagione. Ovviamente, dovremo imparare da questa esperienza, ma prima di tutto voglio ringraziare tutti coloro che lavorano instancabilmente ogni giorno, perché allo Stade Malherbe tutti donano il loro tempo, la loro vita. È un vero progetto di famiglia. La mia indole competitiva, ovviamente, mi spinge a voler vincere. Ma un passo alla volta. Ce la faremo, ci vorrà tempo, ma ci crediamo".

Dopo mesi di silenzio, la famiglia Mbappé ha dunque rilasciato una nuova dichiarazione sul Caen, aggiungendo: "Continueremo con il nostro progetto. Non dobbiamo dimenticare che veniamo da un piano di ristrutturazione, quindi finanziariamente le cose sono un po' complicate".

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