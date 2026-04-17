Mount ai margini del Manchester United, ma Carrick lo elogia: "Il suo futuro è qui"

Il Manchester United si appresta a sfidare il Chelsea nella 33^ giornata di Premier League, sfida in programma domani, sabato 18 aprile, alle ore 21 (italiane). I Red Devils dovranno fare a meno di Lisandro Martinez e Maguire, entrambi squalificati. L'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, ha parlato del tema in conferenza stampa.

Partendo dal possibile ricorso per il rosso a Lisandro Martinez nella scorsa partita: "Siamo delusi e non siamo d'accordo. Era evidente cosa ne pensassi dopo la partita e continuo a pensarla così. Non voglio entrare nei dettagli ora. Ci siamo trovati di fronte ad alcune decisioni. Dobbiamo accettarle e andare avanti. Maguire? Non c'è molto su cui possiamo reagire. Sono profondamente deluso, ovviamente. Nelle ultime due settimane ho avuto diversi motivi per essere molto deluso da situazioni di questo tipo, ma dobbiamo andare avanti. Le decisioni sono state prese".

In merito a Mason Mount, ha spiegato: "C'è sicuramente un posto per lui in squadra, senza dubbio. Sta lavorando per rimettersi in forma e ci sta riuscendo. L'altra sera ho pensato che avessimo concluso la partita in modo da creare delle occasioni, quindi c'era una decisione da prendere (sull'inserimento di nuovi giocatori). Mason ha un buon futuro qui, quindi non mi preoccupo affatto".