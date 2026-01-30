Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Grealish, possibile intervento e stagione all'Everton finita (addio Mondiale): l'annuncio di Moyes

Grealish, possibile intervento e stagione all'Everton finita (addio Mondiale): l'annuncio di MoyesTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Oggi alle 12:41Calcio estero
Pierpaolo Matrone

L’avventura di Jack Grealish con la maglia dell’Everton rischia di interrompersi nel momento migliore. Il tecnico David Moyes ha infatti aggiornato sulle condizioni dell’esterno offensivo, in prestito dal Manchester City, lasciando intendere che lo stop potrebbe essere molto lungo dopo l’infortunio rimediato nella vittoria per 1-0 contro l’Aston Villa dello scorso 18 gennaio.

Alla vigilia della trasferta di Brighton, l’allenatore scozzese ha spiegato: “Crediamo che probabilmente avrà bisogno di un intervento chirurgico, ma non è ancora del tutto confermato, ma probabilmente lo escluderà per il resto della stagione, sì”. Una notizia pesante per i Toffees, che avevano ritrovato nel trentenne inglese una pedina centrale del proprio gioco.

Moyes non ha nascosto l’amarezza per la situazione: “È davvero deludente per il giocatore, per il club e per tutti noi qui. È una parte così importante, è un grande personaggio, una grande esperienza per noi. Ci mancherà. Ha fatto tante cose davvero buone per noi”. Alla domanda su un’eventuale riflessione futura sul destino di Grealish, il manager ha tagliato corto: “Troppo presto”.

Dopo un periodo complicato al Manchester City, Grealish aveva ritrovato continuità a Liverpool, con due gol e sei assist in 22 presenze, numeri che non raccontano fino in fondo il contributo in termini di occasioni create. Sul mercato, intanto, Moyes ha confermato che l’Everton resterà vigile fino all’ultimo: “Vorrei dire che stiamo cercando… Siamo lì a cercare. Direi che è probabilmente meno probabile che probabile… gennaio sta diventando una finestra piuttosto difficile per molte squadre”.

