Neymar al Mondiale? L'agente: "Ancelotti non commetterà l'errore di rinunciare al cuore del Brasile"

L'agente di Neymar, Pini Zahavi, contattato da Fabrizio Romano, parla così della presenza o meno del suo assistito, con Ancelotti che per il momento lo la lasciato fuori dai convocati per le amichevoli con Francia e Croazia: "Ho grande rispetto per Carlo Ancelotti e so anche quanto duramente Neymar stia lavorando per aiutare il Brasile ai Mondiali. Credo che Ancelotti non commetterà l'errore di rinunciare al cuore del Brasile, che è Neymar Jr".