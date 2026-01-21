Everton sulle spine: preoccupa l'infortunio al piede di Grealish. E lo stipendio pesa

Brutte notizie per l'Everton. Jack Grealish ha riportato una sospetta frattura da stress al piede che potrebbe tenerlo fuori per diversi mesi. Secondo quanto riferito da The Athletic, l'attaccante inglese in prestito con diritto di riscatto intorno a 50 milioni di sterline (53 milioni di euro circa) dal Manchester City sarà visitato da uno specialista nei prossimi giorni, così da certificare al meglio il quadro clinico.

Grealish ha giocato tutti i 90 minuti nella vittoria in trasferta di domenica contro la sua ex squadra, l’Aston Villa, mentre nel complesso in stagione dai Toffees ha collezionato 20 presenze in Premier League con 2 gol e 6 assist. Secondo quanto riferito dal media inglese, la situazione non lascia buone sensazioni e presentimenti: un vero fardello per l'Everton, già privo di alcuni elementi importanti, mentre l'ex Aston Villa si è rivelato un talismano.

Stipendio pesante. L'Everton ha investito molto sul giocatore di 30 anni, pagando circa 250mila sterline delle 300mila di stipendio percepite al City. Un’assenza prolungata danneggerebbe le loro possibilità di qualificazione alle competizioni europee dei Toffees. David Moyes ora potrebbe essere tentato dall'idea di rimandare subito in campo Ndiaye contro il Leeds United, che insieme a Gueye ha festeggiato il trionfo del Senegal in Coppa d’Africa a Dakar.