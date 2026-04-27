Un pomeriggio da leoni: Jack Grealish si addormenta tra le bottiglie di alcolici

Jack Grealish continua a far parlare di sé, ma stavolta per motivi ben lontani dal rettangolo verde. L’esterno offensivo, attualmente ai box dopo l’operazione al piede sinistro che gli impedirà anche di partecipare al Mondiale 2026, è stato protagonista di un episodio che ha riacceso il dibattito sul suo stile di vita,

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il giocatore è stato avvistato in un rooftop bar di Manchester nel pomeriggio, arrivato intorno alle 16:30 insieme ad alcuni amici. Il pomeriggio, però, avrebbe preso rapidamente una piega inattesa: meno di un’ora dopo, Grealish si sarebbe addormentato al tavolo, circondato da bottiglie e bicchieri vuoti, visibilmente provato da una consumazione abbondante di alcol.

"I suoi amici hanno provato a svegliarlo, ma senza successo… probabilmente l’alcol ha avuto la meglio", ha raccontato un testimone presente sulla scena. Un’immagine che ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando le critiche nei confronti del numero 18 dell’Everton, già spesso al centro dell’attenzione per episodi simili. Solo poche settimane fa, lo stesso Grealish aveva cercato di rassicurare tifosi e addetti ai lavori con un messaggio pubblicato sui social: "Sto lavorando duramente per tornare più forte che mai". Parole che oggi suonano in contrasto con quanto accaduto.