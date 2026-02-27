Griezmann combattuto, intanto l'accordo con Orlando è chiuso. Andrà via subito?

Il sogno americano di Antoine Griezmann è a un passo dalla realtà. L’attaccante dell’Atlético Madrid sarebbe infatti vicinissimo a un accordo con l’Orlando City, pronto ad accoglierlo in Major League Soccer. Secondo L'Equipe, "è tutto praticamente definito", mentre altri interlocutori parlano addirittura di "95% di possibilità che l’operazione si chiuda subito".

A Madrid il clima è quello delle grandi storie che stanno per finire. Anche se in casa rojiblanca si spera ancora in una permanenza almeno fino al termine della stagione, la sensazione è che l’addio sia ormai scritto. La partita vinta contro il Bruges al Metropolitano potrebbe essere stata una delle ultime apparizioni del francese davanti al suo pubblico. Griezmann, simbolo dell’Atlético dell’ultimo decennio, non ha ancora sciolto del tutto le riserve. La decisione finale non è stata formalizzata, ma i contatti con Orlando sono in fase avanzatissima e restano solo dettagli burocratici ed economici da sistemare. L’idea di misurarsi con il campionato nordamericano lo affascina da tempo, così come la prospettiva di una nuova esperienza di vita negli Stati Uniti.

Per l’Atlético si tratterebbe della fine di un ciclo importante, per Griezmann dell’inizio di una nuova avventura. Dopo anni vissuti da protagonista in Europa, il numero 7 è pronto a cambiare orizzonte. E l’America lo aspetta.