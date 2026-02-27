Griezmann in MLS? Alemany chiude la porta: "Speculazioni, è concentrato sull'Atletico"

Negli ultimi giorni si sta parlando con insistenza del possibile addio di Antoine Griezmann all’Atletico Madrid. L’interesse dell’Orlando City sembrava aver aperto uno scenario concreto per il futuro dell’attaccante francese ma, almeno per ora, non ci sarà alcuna partenza.

A margine del sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il direttore sportivo dei Colchoneros, Mateu Alemany, ha voluto spegnere sul nascere ogni voce di mercato. Intervenuto ai microfoni di Movistar Plus+, il dirigente è stato netto: "Si tratta di speculazioni giornalistiche. Antoine ha ancora due anni di contratto con noi. È concentrato sui prossimi impegni e il suo rendimento è molto buono. Dobbiamo pensare a ciò che può darci domani, martedì in Copa del Rey, in Champions League e fino al termine della stagione. Il resto sono solo speculazioni".

Parole che confermano la centralità del numero sette nel progetto tecnico madrileno. Nonostante le sirene dalla MLS e le indiscrezioni sempre più frequenti di una sua partenza immediata, il club non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi uomini simbolo. Griezmann, dal canto suo, resta focalizzato sugli obiettivi stagionali, con l’Atlético ancora in corsa in Europa e in campionato. Il futuro e gli States possono attendere: al momento, la priorità è il campo.