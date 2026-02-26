Atletico, Griezmann vuole lasciare con un trofeo: difficile il trasferimento immediato in MLS

Il futuro di Antoine Griezmann torna al centro del dibattito. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’attaccante francese ha ricevuto un’offerta concreta dalla MLS, in particolare dall’Orlando City. La proposta ha una scadenza precisa: il 26 marzo, giorno in cui chiude il mercato negli Stati Uniti.

Dal punto di vista economico e personale, si tratta di un’opportunità molto allettante. C’è però un ostacolo evidente: accettare significherebbe lasciare l’Atlético Madrid prima della fine della stagione. Un dettaglio tutt’altro che secondario. Il desiderio di Griezmann è quello di congedarsi dal Metropolitano nel migliore dei modi, possibilmente sollevando un trofeo. La Copa del Rey rappresenta l’obiettivo più concreto, con i colchoneros a un passo dalla finale, mentre anche il percorso in Champions League alimenta le ambizioni. Il club, dal canto suo, non intende privarsi di un elemento della rosa in un momento così delicato, con competizioni ancora aperte.

Anche Diego Simeone è consapevole della situazione. L’allenatore argentino vorrebbe trattenerlo, considerandolo centrale nel sistema di gioco, ma sa che la scelta finale spetta al giocatore. Proprio il ruolo ricoperto in questa stagione pesa nella riflessione: Griezmann, pur comportandosi con professionalità, ritiene di poter avere maggiore continuità da titolare e un peso più incisivo. L’ipotesi più probabile resta quella di concludere la stagione a Madrid. Tuttavia, molto dipenderà anche dai prossimi risultati: la sfida di ritorno della semifinale contro il Barcellona potrebbe essere decisiva. Salvo risultati clamorosi, la permanenza è scontata.