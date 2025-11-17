Guardiola e un eventuale ritorno al Barcellona: "Non rifiuto ma la vita è fatta di tappe"

Intervenuto ai microfoni dell'emittente catalana RAC-1, Pep Guardiola sta per dirigere la sua millesima partita. In questa occasione, è stato intervistato da RAC-1 e ha risposto alla domanda circa un possibile ritorno al Barcellona:

"Non rifiuto il Barcellona. La vita è fatta di tappe e ora ci sono sicuramente giovani allenatori che hanno lo stesso entusiasmo che avevo io a quel tempo".

Sulle mille panchine da poco raggiunte, Guardiola ha dichiarato circa le partite più significative:



"Non so quale scegliere... Nel periodo al Barça, in prima divisione c'è il 2-6 al Madrid. C'è anche la seconda finale di Champions League. Al Bayern Monaco, ti racconterei la partita contro l'Atletico Madrid in semifinale, anche se non siamo andati in finale siamo stati migliori. E con il City, direi la semifinale con il Madrid in casa, che è stata l'apice di questo decennio".