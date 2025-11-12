Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guardiola sta valutando di lasciare il City a fine stagione. Ha un contratto fino al 2027

Guardiola sta valutando di lasciare il City a fine stagione. Ha un contratto fino al 2027TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 13:26Calcio estero
Michele Pavese

Pep Guardiola starebbe riflettendo su un possibile addio al Manchester City già nell’estate del 2026. Secondo quanto riportato da The Times, il tecnico catalano sta valutando la possibilità di concludere la sua esperienza con i Citizens prima della scadenza naturale del contratto, fissata per il 2027. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma sia il proprietario del club, Khaldoon Al Mubarak, sia il direttore sportivo Hugo Viana sperano di poter continuare la storia di successi costruita negli ultimi anni.

Guardiola siede sulla panchina del Manchester City dal 2016 e, in questi anni, ha conquistato sei titoli di Premier League e due FA Cup, ma il successo più prestigioso è arrivato nel 2023 con la vittoria della Champions League, la prima nella storia del club. Il tecnico, ormai 54enne, aveva già anticipato la possibilità che il City potesse rappresentare la sua ultima esperienza professionale: "Dopo la scadenza del mio contratto a Manchester City smetterò. Ne sono certo. Non so se concluderò completamente la mia carriera da allenatore, ma mi prenderò una pausa".

La stagione attuale e il futuro della squadra non cambiano la volontà di Guardiola di prendersi un periodo di riflessione. La notizia dell’eventuale ritiro ha già acceso i riflettori sui piani del club per garantire continuità al progetto sportivo. L’addio del tecnico catalano, simbolo del City moderno, rappresenterebbe la fine di un’era di dominio in Inghilterra e a livello europeo, aprendo la porta a una nuova fase di ristrutturazione per i Citizens.

Articoli correlati
Guardiola, 1000 panchine in carriera. Klopp scherza: "Io le ho raggiunte 81 partite... Guardiola, 1000 panchine in carriera. Klopp scherza: "Io le ho raggiunte 81 partite fa"
L'umiltà di Guardiola: "Doku? Sono bravo, ma mica gli insegno io a dribblare così"... L'umiltà di Guardiola: "Doku? Sono bravo, ma mica gli insegno io a dribblare così"
Guardiola, 1000 panchine a -4 dalla vetta: "Non dimentico il Barcellona-B" Guardiola, 1000 panchine a -4 dalla vetta: "Non dimentico il Barcellona-B"
Altre notizie Calcio estero
Domani Francia-Ucraina, Mbappé: "Il ricordo del 2015 è vivo, onoreremo chi non c'è... Domani Francia-Ucraina, Mbappé: "Il ricordo del 2015 è vivo, onoreremo chi non c'è più"
Malore per Oscar, pres. Sao Paulo rassicura: "Primi esami positivi, abbiamo parlato"... Malore per Oscar, pres. Sao Paulo rassicura: "Primi esami positivi, abbiamo parlato"
Deschamps alla vigilia di Francia-Ucraina: "Pensiamo al presente, dobbiamo qualificarci"... Deschamps alla vigilia di Francia-Ucraina: "Pensiamo al presente, dobbiamo qualificarci"
Da re di Anfield a ombra di sé stesso: Momo Salah emblema di un Liverpool in crisi... Da re di Anfield a ombra di sé stesso: Momo Salah emblema di un Liverpool in crisi
Real, Xabi già a rischio? Rapporto non idilliaco con tanti giocatori, società preoccupata... Real, Xabi già a rischio? Rapporto non idilliaco con tanti giocatori, società preoccupata
Higuita: "James in Colombia è come Maradona o Messi. Ha dato bellezza al calcio" Higuita: "James in Colombia è come Maradona o Messi. Ha dato bellezza al calcio"
Guardiola sta valutando di lasciare il City a fine stagione. Ha un contratto fino... Guardiola sta valutando di lasciare il City a fine stagione. Ha un contratto fino al 2027
Nuovi guai per Centurion: rischia 6 mesi di squalifica per insulti e aggressione... Nuovi guai per Centurion: rischia 6 mesi di squalifica per insulti e aggressione all'arbitro
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
2 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
3 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
4 La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
5 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: in Moldova 4-4-2 super offensivo, Orsolini e Zaccagni dal 1'
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
Immagine top news n.2 Napoli in ansia per Anguissa: si teme uno stiramento. Colpa degli allenamenti del Camerun?
Immagine top news n.3 Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
Immagine top news n.4 Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne
Immagine top news n.5 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Immagine top news n.6 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.7 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, l'agente di Politano e Di Lorenzo: "Scontro con Conte? Fantasia, lo seguono in silenzio"
Immagine news Serie A n.2 Infortuni in serie per il Bologna, si ferma anche Rowe. Sarà assente per quasi un mese
Immagine news Serie A n.3 Juve, dall’hype all’ombra: Zhegrova reclama spazio. Miretti desaparecido, Kalulu intoccabile
Immagine news Serie A n.4 Koeman: "Lang mi ha detto che in 28 giorni di ritiro al Napoli non ha visto un pallone"
Immagine news Serie A n.5 Frattesi fatica ancora all'Inter. E la Roma osserva da lontano (come Juve e Napoli)
Immagine news Serie A n.6 Como, la famiglia di Borgonovo diffida i tifosi: "Basta usare il suo nome"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Guidetti sullo Spezia: "Ogni anno in Serie B fa storia a se. Donadoni? Può portare equilibrio"
Immagine news Serie B n.2 "Due mesi per meritare il Palermo", Inzaghi mette tutti sotto esame. Anche se stesso
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, il preparatore Bertelli verso l'addio: da 10 giorni non è più a Bogliasco
Immagine news Serie B n.4 Bonetti: "Non mi aspettavo la chiamata della Reggiana. Che gioia l'esordio al Barbera"
Immagine news Serie B n.5 Defrel: "A Modena grazie a Bisoli. Qui c'è una mentalità vincente, siamo secondi non per caso"
Immagine news Serie B n.6 Non c'è pace fra i pali del Palermo: Joronen infortunato. La Finlandia lo rimanda a casa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister Venturato
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, il derby con l'Ospitaletto sarà senza tifosi: divieto di trasferta ai residenti in città
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Castelli: "Possiamo dare filo da torcere alle prime. Punto ai 15 gol in stagione"
Immagine news Serie C n.4 Rimini, oggi il giorno della verità: si attende la fumata bianca per la trattativa con Di Matteo
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, atteso il nuovo allenatore... o forse no. Per la terza volta slitta la conferenza di Esciua
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Baldi: "Cancellare la gara di Champions. Con la Lazio dobbiamo svoltare"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?