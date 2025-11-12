Guardiola sta valutando di lasciare il City a fine stagione. Ha un contratto fino al 2027

Pep Guardiola starebbe riflettendo su un possibile addio al Manchester City già nell’estate del 2026. Secondo quanto riportato da The Times, il tecnico catalano sta valutando la possibilità di concludere la sua esperienza con i Citizens prima della scadenza naturale del contratto, fissata per il 2027. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma sia il proprietario del club, Khaldoon Al Mubarak, sia il direttore sportivo Hugo Viana sperano di poter continuare la storia di successi costruita negli ultimi anni.

Guardiola siede sulla panchina del Manchester City dal 2016 e, in questi anni, ha conquistato sei titoli di Premier League e due FA Cup, ma il successo più prestigioso è arrivato nel 2023 con la vittoria della Champions League, la prima nella storia del club. Il tecnico, ormai 54enne, aveva già anticipato la possibilità che il City potesse rappresentare la sua ultima esperienza professionale: "Dopo la scadenza del mio contratto a Manchester City smetterò. Ne sono certo. Non so se concluderò completamente la mia carriera da allenatore, ma mi prenderò una pausa".

La stagione attuale e il futuro della squadra non cambiano la volontà di Guardiola di prendersi un periodo di riflessione. La notizia dell’eventuale ritiro ha già acceso i riflettori sui piani del club per garantire continuità al progetto sportivo. L’addio del tecnico catalano, simbolo del City moderno, rappresenterebbe la fine di un’era di dominio in Inghilterra e a livello europeo, aprendo la porta a una nuova fase di ristrutturazione per i Citizens.