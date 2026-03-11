Il Lilla sfida l'Aston Villa, Genesio incensa Emery: "Grande rispetto, ha tanta esperienza"

Bruno Genesio ha elogiato il collega spagnolo Unai Emery, già incontrato in Ligue 1, alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Lilla e Aston Villa, In conferenza stampa ha sottolineato il rispetto e l’ammirazione per l'ex allenatore del PSG: "Mi ispira grande rispetto, è un allenatore con tantissima esperienza". Emery vanta un palmarès di tutto rispetto, con quattro vittorie in Europa League: tre consecutive con il Siviglia dal 2014 al 2016 e una quarta con il Villarreal nel 2021.

"È capace, nei momenti molto difficili, di raddrizzare la barra - ha continuato Genesio -. Questo è uno dei tratti che distinguono i grandi allenatori. Ha iniziato la stagione con Aston Villa in difficoltà, ma è riuscito a portare la squadra in alto in classifica". Il club di Birmingham, attualmente quarto in Premier League, non vince dall'11 febbraio (tre sconfitte e un pareggio), mentre il Lilla attraversa un momento positivo, senza sconfitte dalla metà di febbraio tra tutte le competizioni (tre vittorie e un pareggio).

"Sono felice di affrontarlo dopo tanto tempo. Saranno due partite molto interessanti per valutare la mia squadra contro una delle migliori formazioni della Premier League. Ho fiducia nel mio gruppo e nei miei giocatori", ha concluso Genesio. Il fischio d’inizio è previsto per le 18:45 al Stade Pierre-Mauroy, con entrambe le squadre pronte a contendersi la qualificazione.