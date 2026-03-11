Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dalla Champions... alla League One. L’incredibile errore di un tifoso del Barcellona

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:12Calcio estero
Michele Pavese

Ogni anno capita una storia simile: un tifoso sbaglia stadio e finisce per perdere la partita che sognava di vedere. Nemmeno la tecnologia e i servizi di geolocalizzazione riescono a evitare questi episodi, a volte comici, a volte imbarazzanti. Due sere fa, un tifoso del Barcellona è partito da Londra con l’intento di assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra la squadra di Flick e il Newcastle. Ha inserito "St. James Park" nel navigatore e ha seguito le indicazioni… finendo però nel posto sbagliato. E così, invece di godersi un match di Champions League, si è ritrovato a guardare una partita di terza divisione inglese.

L'uomo infatti è finito ad Exeter, dove il club di League One ha uno stadio con lo stesso nome di quello di Newcastle: St. James Park. Il tifoso, ignaro della coincidenza, si è presentato ai tornelli della tribuna Adam Stansfield, come raccontato dallo stesso club tramite i social. Per rimediare, l'Exeter gli ha regalato un biglietto per assistere alla partita contro il Lincoln, così da non tornare a casa a mani vuote.

Adam Spencer, responsabile dell’esperienza tifosi, ha spiegato: "Un nostro volontario ci ha avvisato che il signore era lì aspettando di vedere il Barcellona. Il suo inglese non era dei migliori, ma abbiamo capito che veniva da Londra. Probabilmente ha inserito ‘St. James Park’ nel telefono e ha seguito le indicazioni. Era visibilmente desolato e un po’ imbarazzato. Così gli abbiamo dato un biglietto per la nostra partita: sarà sempre il benvenuto". Per avere un’idea della confusione, i due stadi sono separati da circa 590 chilometri, quasi sei ore di viaggio in auto: un dettaglio che rende ancora più memorabile questa incredibile disavventura.

