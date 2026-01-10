Guardiola elogia Donnarumma: "Molto più bravo con i piedi di quanto si pensi"

"Donnarumma è molto più bravo con i piedi di quanto la gente possa pensare": così il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato del portiere della Nazionale Italiana. Nel corso dell'ultima conferenza stampa l'allenatore catalano si è soffermato a parlare della crescita dell'ex Milan dal punto di vista della costruzione del gioco.

Guardiola ha infatti spiegato: "Chiaramente non ha il lancio lungo di Ederson, ma perché quello non ce l'ha nessun altro. Lui però è molto, molto bravo e lucido quando riceve il pallone, nella posizione, nel primo controllo. E nel prendere le decisioni giuste: costruisce bene il gioco", ha detto. Oggi alle 16 il Manchester City affronterà l'Exceter City nel terzo turno di FA Cup, Gigio potrebbe osservare un turno di riposo.

In merito all'arrivo di Semenyo dal mercato, Guardiola ha poi aggiunto: "È un giocatore che seguiamo da anni. Può giocare a destra, a sinistra e anche da centravanti grazie alla sua velocità. Usa entrambi i piedi in modo eccezionale e conosce perfettamente la Premier League".