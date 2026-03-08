Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

City, Guardiola sarcastico per la squalifica di due partite: "Andrò in vacanza"

City, Guardiola sarcastico per la squalifica di due partite: "Andrò in vacanza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 21:57Calcio estero
Daniele Najjar

Pep Guardiola mancherà nella partita di Premier League contro il West Ham e nei quarti di finale della FA Cup del Manchester City, visto che è stato squalificato. Il tecnico catalano ha rimediato la sesta ammonizione in questa stagione nella vittoria in FA Cup sul Newcastle, arrivando così a rimediare una squalifica di due partite.

L'allenatore ha affrontato a muso duro il quarto ufficiale Lewis Smith a bordocampo al St James' Park dopo che Kieran Trippier aveva abbattuto Jeremy Doku, spingendo l'arbitro Sam Barrott ad agire. I nuovi regolamenti introdotti in questa stagione prevedono infatti che il sesto cartellino giallo si traduce in uno stop di due partite.

Guardiola ha detto in merito: "Vi dirò una cosa: abbiamo tutti i record in questo paese, tutti, nonostante tutto. Abbiamo il record del manager con il maggior numero di cartellini gialli. Voglio tutti i record e ora ho anche questo".

In maniera evidentemente sarcastica ha poi aggiunto: "Visto lo stop di due partite ora andrò in vacanza le prossime due partite. Ci sono cose dopo 10 anni che non riesco a capire. Voglio rivedere l'azione. Ovviamente difenderò Doku e tutte le mie squadre". Il manager del Manchester City sarà libero di tornare in panchina per la finale della Carabao Cup, che si gioca dopo la partita del West Ham e prima della partita della FA Cup, come previsto da regolamento.

Articoli correlati
"Ora ho il record di ammonizioni". Man City, tutto vero: Guardiola squalificato 2... "Ora ho il record di ammonizioni". Man City, tutto vero: Guardiola squalificato 2 giornate
Guardiola furioso con l'arbitro in City-Newcastle: ora rischia due giornate di squalifica... Guardiola furioso con l'arbitro in City-Newcastle: ora rischia due giornate di squalifica
Manchester City, Guardiola: "Bello esserci in ogni competizione, sono tutti coinvolti"... Manchester City, Guardiola: "Bello esserci in ogni competizione, sono tutti coinvolti"
Altre notizie Calcio estero
"Che ipocrita": Hasselbaink durissimo con Mourinho per il caso Vinicius-Prestianni... "Che ipocrita": Hasselbaink durissimo con Mourinho per il caso Vinicius-Prestianni
Tifoso incappucciato stacca la spina al VAR in Germania: l'arbitro resta con lo schermo... Tifoso incappucciato stacca la spina al VAR in Germania: l'arbitro resta con lo schermo nero
City, Guardiola sarcastico per la squalifica di due partite: "Andrò in vacanza" City, Guardiola sarcastico per la squalifica di due partite: "Andrò in vacanza"
Mourinho espulso in Benfica-Porto, litigio con l'arbitro e con lo staff di Farioli:... Mourinho espulso in Benfica-Porto, litigio con l'arbitro e con lo staff di Farioli: la ricostruzione
"Duro colpo", ma Pezzella va oltre: dopo 7 mesi di stop, l'ex Fiorentina torna ad... "Duro colpo", ma Pezzella va oltre: dopo 7 mesi di stop, l'ex Fiorentina torna ad allenarsi
Mourinho riprende Farioli all'88', si fa espellere e resta a -7: Benfica-Porto 2-2... Mourinho riprende Farioli all'88', si fa espellere e resta a -7: Benfica-Porto 2-2
L'ultimo club della C inglese è ai quarti di FA Cup. Il tecnico: "Sono in stato di... L'ultimo club della C inglese è ai quarti di FA Cup. Il tecnico: "Sono in stato di shock"
Il Siviglia di Almeyda smuove ancora la bassa classifica: 1-1 con il Rayo, salvezza... Il Siviglia di Almeyda smuove ancora la bassa classifica: 1-1 con il Rayo, salvezza più vicina
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta"
Immagine top news n.1 I tifosi del Milan contro Bastoni: il difensore dell'Inter fischiato a ogni tocco di palla
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Roma ripresa dal Como, Genoa a +6 sulla Serie B
Immagine top news n.3 L'Inter perde anche Thuram: il francese non è stato convocato per il derby contro il Milan
Immagine top news n.4 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Immagine top news n.5 Genovese, genoano, nel "suo" stadio: emozioni al debutto dal 1' di Venturino con la Roma
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona riaccende il sogno salvezza, Fiorentina quartultima
Immagine top news n.7 Da 0-0 a 1-2 in 8 minuti: il Verona espugna Bologna e trova la sua prima vittoria del 2026
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, Vitinha: "De Rossi molto intelligente. Voleva vincere contro la Roma, come tutti noi"
Immagine news Serie A n.2 Dele-Bashiru: "La Lazio vuole vincere la Coppa Italia. Sarri mi sta aiutando tanto"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Messias MVP scherza: "Mi sento con più energie dei ventenni"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Venturino sta crescendo. Soulé con il Bologna? Non posso prevederlo"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Rowe: "Sto entrando nei meccanismi della squadra"
Immagine news Serie A n.6 Sticchi Damiani contro Marelli, la Roma ko a Genova. Gasp reclama un rigore: le top news delle 22
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Torregrossa: "Orgoglio per l'atteggiamento, abbiamo messo sotto il Palermo"
Immagine news Serie B n.2 Pescara-Bari 4-0, le pagelle: Luna park biancoazzurra, pugliesi troppo arrendevoli
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pittarello: "La Serie A è il sogno di tutti. Aquilani ha creduto in me"
Immagine news Serie B n.4 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, goleada Pescara: Bari travolto 4-0 all'Adriatico, super Di Nardo
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Alesi dopo la vittoria sull’Empoli: "Credo nel mio valore, Il sogno è la Serie A"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Immagine news Serie C n.3 Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato il gol"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Cosmi: "Orgoglioso di allenare a Salerno, qui il tifo determina davvero"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”