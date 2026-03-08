City, Guardiola sarcastico per la squalifica di due partite: "Andrò in vacanza"

Pep Guardiola mancherà nella partita di Premier League contro il West Ham e nei quarti di finale della FA Cup del Manchester City, visto che è stato squalificato. Il tecnico catalano ha rimediato la sesta ammonizione in questa stagione nella vittoria in FA Cup sul Newcastle, arrivando così a rimediare una squalifica di due partite.

L'allenatore ha affrontato a muso duro il quarto ufficiale Lewis Smith a bordocampo al St James' Park dopo che Kieran Trippier aveva abbattuto Jeremy Doku, spingendo l'arbitro Sam Barrott ad agire. I nuovi regolamenti introdotti in questa stagione prevedono infatti che il sesto cartellino giallo si traduce in uno stop di due partite.

Guardiola ha detto in merito: "Vi dirò una cosa: abbiamo tutti i record in questo paese, tutti, nonostante tutto. Abbiamo il record del manager con il maggior numero di cartellini gialli. Voglio tutti i record e ora ho anche questo".

In maniera evidentemente sarcastica ha poi aggiunto: "Visto lo stop di due partite ora andrò in vacanza le prossime due partite. Ci sono cose dopo 10 anni che non riesco a capire. Voglio rivedere l'azione. Ovviamente difenderò Doku e tutte le mie squadre". Il manager del Manchester City sarà libero di tornare in panchina per la finale della Carabao Cup, che si gioca dopo la partita del West Ham e prima della partita della FA Cup, come previsto da regolamento.