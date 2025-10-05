Guardiola entra nella storia, 250 vittorie in Premier League: "Un onore, ora altre 250"

Pep Guardiola ha celebrato un record storico: 250 vittorie in Premier League, traguardo raggiunto più rapidamente di qualsiasi altro allenatore nella storia del campionato. Il tecnico del Manchester City ha centrato questo risultato in 359 partite, ben 55 in meno rispetto a Sir Alex Ferguson (404) e 64 in meno rispetto ad Arsène Wenger (423). Il primato è arrivato grazie al gol nel primo tempo di Erling Haaland che ha deciso la sfida vinta 1-0 contro il Brentford, portando il City al quinto posto in classifica.

In conferenza stampa, Guardiola ha espresso tutta la sua soddisfazione: "È un onore stare accanto a Ferguson e Wenger. Ringrazio il club, i giocatori e tutto lo staff. Abbiamo raggiunto questo traguardo più rapidamente, meglio e più velocemente, e ne sono davvero felice. Adesso puntiamo ad altre 250 vittorie". Sul match, Guardiola ha lodato la prestazione nella prima metà, pur evidenziando le difficoltà del secondo tempo: "Nel primo tempo siamo stati al meglio delle nostre possibilità, ma non siamo riusciti a segnare di più. Il Brentford ha spinto di più nella ripresa con palloni lunghi e calci d’angolo, ma abbiamo difeso bene e limitato le loro occasioni".

Haaland è stato determinante, con Guardiola che ha sottolineato la sua crescita complessiva: "Non è solo il finalizzatore, lavora sul pressing, resta sul pallone ed è molto impegnato. Spero che segni ancora con la Norvegia e torni in forma per la gara con l’Everton". Anche il portiere Gianluigi Donnarumma è stato decisivo con una parata chiave: "Ha giocato ad altissimo livello sin da giovane e ora, a 26 anni, è un veterano. La parata è stata fondamentale contro una squadra che gioca molto di rimessa e con lanci lunghi".