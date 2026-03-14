Guardiola: "La Premier resta straordinaria ma gli avversari in Europa sono di alto livello"

La settimana europea dei club di Premier League si è chiusa con un bilancio inatteso. Le sei squadre impegnate negli ottavi di finale della UEFA Champions League hanno infatti raccolto risultati deludenti: quattro sconfitte e due pareggi, a cui si aggiungono la sconfitta del Nottingham Forest in Europa League e il pareggio interno del Crystal Palace in Conference contro l'AEK Larnaca. Solo l'Aston Villa di Emery ha tenuto alto l'onore; un rendimento che ha alimentato critiche e dubbi sul reale valore del campionato inglese.

Alla vigilia della sfida di campionato contro il West Ham, Pep Guardiola ha ridimensionato le critiche: "Prima eravamo il miglior campionato del mondo, giusto? E dopo quello che è successo questa settimana non lo siamo più?", ha osservato Guardiola. "Io continuo a pensare che il nostro sia un campionato straordinario. È fantastico. Ma in una competizione come la Champions League, dove tutto si decide in una o due partite, può succedere davvero di tutto".

Secondo l’allenatore spagnolo, il calcio europeo si è ormai livellato verso l’alto e non esistono più avversari facili. "Questo dimostra semplicemente che anche gli altri campionati sono di grande livello", ha spiegato. "Adesso tutti parlano del Bodø/Glimt, no? Una squadra di alto livello: ha battuto lo Sporting, ha vinto contro l’Inter, contro di noi e contro l’Atlético Madrid".

Guardiola ha infine sottolineato come il calcio moderno sia sempre più competitivo: "Oggi tutti sono difficili da affrontare. Le squadre sono meglio preparate e c’è un enorme rispetto reciproco tra gli avversari".