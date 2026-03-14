Porto, Farioli storce il naso per la gestione dei calendari: "Trattamento particolare per alcuni"

Il pareggio (2-2) nell'ultima giornata di Liga Portugal contro il Benfica di Mourinho ha fatto perdere terreno al Porto di Francesco Farioli, che però mantiene la vetta del campionato a +4 dallo Sporting Lisbona. In conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro il Moreirense, il tecnico italiano ha risposto alle domande sul rinvio della partita dello Sporting - col Tondela - e sulla gestione del fitto calendario dei suoi dragoni: "Dobbiamo concentrarci solo sulla nostra partita, a prescindere dal fatto che altre squadre debbano recuperare dei match. È una situazione un po' particolare, anche perché lo Sporting, proprio come noi, ha un calendario molto serrato e c'è poco spazio per i recuperi, ma questa è un'altra riflessione".

E ancora: "La scorsa settimana non c'è stata la possibilità di prendere una decisione simile. Ora siamo focalizzati sul nostro cammino e non dobbiamo sprecare energie mentali su questi aspetti", ha replicato Farioli circa la frustrazione per alcune scelte di calendario. Ma la tematica della stanchezza è un fattore cruciale per l'andamento della stagione del Porto.

E a un certo punto della conferenza un giornalista ha domandato al tecnico se si senta danneggiato dal fatto che Sporting e Braga abbiano ottenuto dei rinvii mentre i biancoblu tornano in campo a meno di 72 ore dall'ultimo impegno. "Il segreto per mantenere il gruppo fresco? Il Braga non ha altre competizioni in corso, per lo Sporting e per noi, invece, resta pochissimo spazio per incastrare i recuperi, solo l'ultima settimana è libera", ha fatto notare Farioli. "È un trattamento un po' particolare".