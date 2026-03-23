Guardiola non menziona il Real Madrid: "L'Arsenal la migliore d'Europa con altre 2 squadre"

"Festeggiamo con gioia e soddisfazione perché, insieme al Bayern Monaco e forse anche al Barcellona, l'Arsenal è la migliore squadra d'Europa ": così il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra in finale di Carabao Cup a Wembley, contro l'Arsenal di Arteta.

Una personale griglia delle migliori squadre in Europa che non è passata inosservata in Spagna in particolare. Dalle parti del Barcellona infatti hanno gradito l'apprezzamento e l'omaggio dell'ex tecnico, mentre ha fatto rumore il fatto che il Real Madrid non sia stato menzionato, a pochi giorni dalla sconfitta arrivata in Europa contro i blancos. Guardiola intanto si gode la vittoria della Coppa di Lega inglese, raggiunta dopo aver superato 2-0 i Gunners grazie alla doppietta di Nico O'Rilley.

Per Guardiola si tratta del 19° titolo centrato da quando ha scelto di mettersi in gioco in Inghilterra allenando il Manchester City, dal 2016 ad oggi. Un successo che consola la sua squadra pochi giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League arrivata per mano proprio del Real Madrid.