Borussia Dortmund, come si è arrivati alla separazione con il ds Kehl e il nome per sostituirlo

Nella giornata di ieri il Borussia Dortmund ha reso nota la separazione ufficiale con Sebastian Kehl, figura storica del club giallonero che da quattro anni ricopriva il ruolo di direttore sportivo. Domenica mattina si è tenuto un incontro tra il direttore generale dello sport Lars Ricken, Carsten Cramer (portavoce del consiglio di amministrazione e responsabile della strategia e della comunicazione) e il direttore sportivo Sebastian Kehl.

I dirigenti avevano già concordato questo incontro in anticipo, a prescindere dall'esito dell'ultima partita, terminata 3-2. Il risultato della discussione: le dimissioni di Kehl, consensuali. Secondo quanto riferisce Sky Sport in Germania, Kehl è stato recentemente trasformato in una sorta di capro espiatorio. Durante le discussioni, entrambe le parti si sono rese conto che una conclusione anticipata della collaborazione fosse la soluzione migliore. Kehl aveva inoltre notato di recente che le critiche al BVB erano spesso rivolte a lui, trasformandolo in una sorta di capro espiatorio, appunto.

E ora, chi lo sostituirà? Uno dei nomi che circolano tra i dirigenti del BVB è quello di Nils-Ole Book, allenatore che sta avendo successo all'SV Elversberg, squadra di seconda divisione tedesca.

Il quarantenne si è guadagnato un'ottima reputazione nel settore negli ultimi anni grazie al suo approccio analitico, al suo stile di leadership calmo e strategico e alla sua pianificazione a lungo termine della squadra.