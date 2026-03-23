Ufficiale Ora è ufficiale, Longoria non è più il presidente del Marsiglia: "Grato per questi 6 anni"

È stato raggiunto un accordo tra l'Olympique de Marseille e Pablo Longoria per l'addio dell'ex presidente, che dall'ultima riorganizzazione ricopriva ormai solo un "ruolo istituzionale".

Come noto da tempo, l'epoca di Pablo Longoria al Marsiglia è finita. ora è anche ufficiale. Questo lunedì mattina, l'Olympique Marsiglia ha annunciato che Longoria e il club hanno raggiunto un accordo "sulle modalità della sua partenza". "L'OM desidera riconoscere l'impegno, la passione e il lavoro svolto da Pablo Longoria negli ultimi sei anni al servizio del club. Gli inviamo i nostri più sinceri auguri di successo per il futuro della sua carriera", si legge in un comunicato apparso sul sito ufficiale del club.

Da parte sua, l'ex presidente del Marsiglia "ringrazia l'Olympique de Marseille per la fiducia riposta in lui durante queste sei stagioni ed esprime la sua profonda gratitudine a tutto lo staff, ai giocatori e ai tifosi che hanno accompagnato questa avventura".

Il comunicato del club

"McCourt Global e Pablo Longoria hanno raggiunto un accordo sui termini della sua partenza. L'OM desidera riconoscere l'impegno, la passione e il lavoro svolto da Pablo Longoria negli ultimi sei anni al servizio del club. Il club gli augura sinceramente ogni successo per il prossimo capitolo della sua carriera. Pablo Longoria ringrazia l'Olympique de Marseille per la fiducia riposta in lui durante queste sei stagioni ed esprime la sua profonda gratitudine a tutto lo staff, ai giocatori e ai tifosi che hanno fatto parte di questo percorso".