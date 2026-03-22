Altra Carabao Cup al City, Guardiola gongola: "Non male. Premier? Nelle mani dell'Arsenal"

La nona Carabao Cup della storia del Manchester City, merito del 2-0 inferto da O'Reilly all'Arsenal in finale questa sera a Wembley. "Cosa posso dire? Vincere un trofeo è sempre importante. È stato speciale perché veniamo da due settimane difficili", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports UK in preda ai festeggiamenti il tecnico degli sky blues Pep Guardiola, dopo la quinta coppa sotto il suo comando. "Quello che loro (l'Arsenal, ndr) hanno fatto in Champions League è complicatissimo. Nei primi 15 minuti ci hanno soffocato, non riuscivamo a respirare. Dopodiché, abbiamo vinto alcune seconde palle e iniziato a giocare", ha proseguito.

"Sono davvero felice perché Mikel (Arteta, ndr) ha creato una squadra quasi imbattibile. Una quinta Carabao Cup in 10 anni non è male. Ogni volta che vinci un titolo sembra più difficile rispetto al passato; lo è davvero, per molte ragioni", ha aggiunto Guardiola. Un commento sull'eroe della serata, il talento dell'Academy del City O'Reilly per la doppietta fatale per i Gunners: "Forse è stato O'Reilly l'acquisto della stagione. All'inizio del campionato abbiamo avuto una lunga conversazione con lui. Ha iniziato a giocare come terzino sinistro e ha impressionato molto. Può ricoprire molti ruoli, è un ragazzo che negli ultimi trenta metri si trova in una posizione che gli piace. Ha segnato due gol fantastici".

Se la squadra sia vicina a ciò che desidera: "Non siamo ancora la squadra che è l'Arsenal o quella che eravamo noi in passato. Ma abbiamo sempre trovato il modo di vincere titoli". Infine, una chiusura doverosa sulla corsa al titolo di Premier League: "A essere onesti, mi piacerebbe avere nove punti di vantaggio. È nelle loro mani. Abbiamo bisogno di tempo, di una pausa incredibile. Sono esausto, poi vedremo passo dopo passo".