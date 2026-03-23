Il Porto va oltre l'arbitro, rimonta il Braga e resta a +7, Farioli: "Ma se quello è rigore..."

Il Porto di Francesco Farioli ha superato il Braga 2-1 nel match di cartello della 27ª giornata della Liga Portugal: un successo pesante per i Dragoes, che ora si trovano a +7 dall'accoppiata Sporting-Benfica a 7 giornate dal termine (ma lo Sporting ha una sfida da recuperare).

Farioli ha di che gioire insomma: a fine partita ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, criticando al contempo l'operato della terna arbitrale. "Abbiamo iniziato molto bene. Credo che siamo l'unica squadra tra le prime tre ad aver battuto il Braga due volte, e questo la dice lunga. I primi 35 minuti sono stati eccezionali".

Poi ha aggiunto: "Riuscire a rientrare in partita in questo modo è stato eccezionale, quando penso che non meritassimo di essere sotto 1-0... Ci sono almeno tre episodi di cui possiamo parlare a lungo. Se questo è rigore, sarei molto curioso di capire la situazione di Deniz Gül nel Clásico contro il Benfica all'andata, ma comunque. La risposta dei giocatori è stata incredibile, con altissima intensità e tanto carattere. Penso che ci siamo meritati il risultato per l'impegno profuso oggi. Non mi piace festeggiare troppo, ma oggi i ragazzi se lo meritano perché è stata una vittoria molto importante per noi", ha esordito l'allenatore italiano.

Oggi è stata una partita molto importante. Mi hanno visto un po' diversamente dal solito, anche perché, per me, c'è stato un cartellino rosso non mostrato per un fallo su Oskar, proprio davanti a me. L'avversario ha cercato di fermarlo, è andato dritto addosso al giocatore con una gomitata in faccia. Giocare contro una squadra di questa qualità e avere la possibilità di giocare in 10 uomini avrebbe potuto essere un grande vantaggio per noi. Ci sono stati momenti della partita che avrebbero potuto cambiare il corso dell'incontro. Ma l'importante era che restassimo tutti uniti. Il nostro motto di questa stagione è 'tutti insieme' e dobbiamo continuare così fino alla fine. La cosa più importante è stata la reazione della squadra, la forza e la voglia di tutti."