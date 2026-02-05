I fratelli Williams orgoglio del popolo basco: Nico assist, gol di Inaki e semifinali di Coppa

Ancora una volta, i fratelli Nico e Iñaki Williams hanno reso orgoglioso il popolo basco. I due attaccanti hanno trascinato l’Athletic Club alle semifinali della Copa del Rey, firmando una vittoria al cardiopalma contro il Valencia al Mestalla (1-2), al termine di un quarto di finale intenso e incerto fino agli ultimi minuti.

È stato nei minuti finali, precisamente al 96', che il match si è deciso: un cross perfetto di Nico e una conclusione di Iñaki hanno scatenato l’esultanza nel settore basco, lasciando ovviamente delusi i tifosi del Valencia. L’Athletic Club ha sofferto, ha resistito e alla fine ha conquistato il passaggio del turno, dimostrando carattere e determinazione.

I baschi continuano dunque il loro sogno di Copa del Rey raggiungendo le semifinali, dove ad attenderli ci saranno le altre squadre già qualificate, tra cui Barcellona e Real Sociedad. Ancora una volta, la coppia dei fratelli Williams si conferma decisiva nei momenti clou, confermando il loro ruolo di veri trascinatori della squadra basca.