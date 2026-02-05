Il Flamengo sogna il ritorno di Vinicius. Boto: "Nel 2027 non pagheremmo nulla al Real..."

Il legame tra Vinicius Jr e il Flamengo non si è mai spezzato del tutto. Il club brasiliano, che lo ha formato prima del grande salto in Europa, ha recentemente lanciato un messaggio chiaro sul possibile ritorno dell’attaccante del Real Madrid, alimentando il dibattito sul futuro del talento verdeoro.

L’occasione è stata la presentazione di Lucas Paquetá, tornato al Flamengo e amico intimo di Vinícius. Il direttore sportivo del club, José Boto, è stato interrogato sulla possibilità di riportare Vini in Brasile: "La porta è sempre aperta per lui", ha dichiarato, aggiungendo una frase che non è passata inosservata: "Il suo contratto sta per scadere, non dovremmo pagare nulla al Real Madrid". Un chiaro riferimento al fatto che il contratto del brasiliano con i Blancos scade nel giugno 2027, e la trattativa per il rinnovo non è ancora conclusa.

A Madrid la linea è chiara: il presidente Florentino Perez considera prioritaria la firma di un nuovo accordo prima che Vinícius entri nell’ultimo anno di contratto, evitando di perdere a zero una delle stelle del progetto. Le differenze economiche tra il club e l’entourage del giocatore, però, mantengono la trattativa in stallo. Intanto, gli interessamenti non mancano: l’Arabia Saudita ha già manifestato attenzione in passato, mentre club della Premier League seguono con interesse l’evoluzione della situazione. Il Flamengo, invece, punta sulla componente emotiva, sul legame con la casa e sul richiamo del passato. Come sottolinea Boto: "Si può competere per questo tipo di giocatori solo se vogliono davvero venire. Dipende più da Vini che da noi".