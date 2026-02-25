Benfica, Tralhao sull'arbitro: "Sia una partita leale e che rispetti uguaglianza di criterio"

Il vice allenatore del Benfica João Tralhão è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. Fra gli argomenti trattati ovviamente le sue sensazioni e il perché Prestianni fosse in gruppo: "Non è una questione personale; chiunque alleni la squadra è la stessa persona che ha allenato gli altri. Sono qui per essere un'estensione e contribuire con la mia competenza. La sensazione è la stessa. La UEFA ha preso una decisione, il club ha presentato ricorso. Dobbiamo prepararci a tutti gli scenari".

Cosa si aspetta il Benfica dall'arbitro?

"Il Benfica si aspetta una partita leale e che rispetti l'uguaglianza di criteri che abbiamo ritenuto diversi allo stadio Luz. Credo che fosse evidente. Ci sono giocatori che non dovrebbero scendere in campo domani. È un grande arbitro, che rispetta il gigante del Real Madrid e il gigante del Benfica".

Possibili provocazioni?

"Per il Benfica è una finale, ma lo è anche per il Real Madrid. Proprio come noi affronteremo la partita con la nostra strategia, lui cercherà di sfruttare il fatto di giocare in casa. Siamo preparati, anticipiamo questo scenario. Siamo preparati a qualsiasi scenario. Non potrà sfuggire al suo solito stile. Sappiamo che ha dei punti deboli e siamo pronti a sfruttarli".