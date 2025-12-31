Un talento al giorno, Guille González: il Real prenota il prossimo Carvajal

Il Cádiz Club de Fútbol e il Real Madrid hanno ufficializzato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Guille González. Il giovane talento lascia il club andaluso per intraprendere una nuova prestigiosa sfida nella capitale, segnando un passaggio fondamentale per la sua promettente carriera.

Laterale destro moderno, con grande proiezione offensiva e solidità difensiva. Considerato una delle maggiori promesse del calcio spagnolo nella sua generazione. Buona spinta sulla fascia, cross precisi e contributo in fase di costruzione sono i suoi punti forti. Dotato di velocità, resistenza e qualità fisiche che lo rendono competitivo anche contro avversari senior. Titolare indiscusso nel Juvenil División de Honor del Cádiz e debuttante con la squadra B (Mirandilla) in Segunda Federación. Ricorda profili come Dani Carvajal per la combinazione di difesa e attacco; visto come potenziale erede a lungo termine nel ruolo al Real Madrid.

Nome: Guille González

Nato il: 31 ottobre 2008

Nazionalità: spagnola

Ruolo: centrocampista

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Dani Carvajal

