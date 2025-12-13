Chelsea-Everton, le formazioni ufficiali: Maresca recupera Palmer e lo schiera titolare

La sedicesima giornata di Premier League prende il via con due match di cartello: Chelsea-Everton e Liverpool-Brighton. Allo Stamford Bridge, la squadra di Enzo Maresca ospita l’Everton di David Moyes, cercando subito di voltare pagina dopo la sconfitta subita in Champions League contro l’Atalanta.

Tra le novità del Chelsea spicca il ritorno dal primo minuto di Cole Palmer, pronto a guidare l’attacco insieme a Joao Pedro e Garnacho. La formazione londinese scenderà in campo con il 4-2-3-1: Sanchez tra i pali; difesa a quattro composta da Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; in mediana James e Fernandez; mentre dietro l’unica punta agirà anche Neto.

L’Everton risponde con lo stesso modulo, il 4-2-3-1, affidandosi a Pickford in porta; O’Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko in difesa; Garner e Gueye a dirigere il centrocampo; mentre in fase offensiva spazio a Ndiaye, Dewsbury-Hall e Grealish dietro l’unica punta Barry.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

Everton (4-2-3-1): Pickford; O' Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner. Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.