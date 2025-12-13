Liverpool-Brighton, le formazioni ufficiali: Salah in panchina con Chiesa e Isak

La sedicesima giornata di Premier League si apre con le sfide Chelsea-Everton e Liverpool-Brighton. Ad Anfield, la squadra di Arne Slot cerca di superare il momento difficile e confermare il successo ottenuto in Champions League contro l’Inter. Tra i Reds, torna disponibile Mohamed Salah dopo la "punizione" ricevuta dal club per le dichiarazioni contro l’allenatore olandese rilasciate dopo la sfida contro il Leeds. Nonostante il rientro in rosa, l’attaccante partirà dalla panchina, così come Federico Chiesa, ancora non considerato per il ruolo titolare.

Il Liverpool scenderà in campo con un 4-3-2-1: Alisson tra i pali; difesa composta da Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; a centrocampo Jones, Gravenberch e Mac Allister; dietro l’unica punta Ekitike agiranno Szoboszlai e Wirtz.

Il Brighton risponde con il 4-2-3-1: Verbruggen in porta; Wieffer, Van Hecke, Dunk e Kadioglu in difesa; Baleba e Hinshelwood a dirigere il centrocampo; mentre Minteh, Gruda e Gomez supporteranno l’unica punta Rutter.

Liverpool (4-3-2-1): Alisson; Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Hinshelwood; Minteh, Gruda, Gomez; Rutter.