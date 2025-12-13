Cristiano Ronaldo approda sul grande schermo: Vin Diesel annuncia un ruolo in Fast & Furious

Cristiano Ronaldo potrebbe presto approdare sul grande schermo. A lanciare l’indiscrezione è stato Vin Diesel, celebre interprete di Dominic Toretto nella saga di Fast & Furious, che tramite i social ha fatto intendere che il campione portoghese potrebbe avere un ruolo nel prossimo capitolo del franchise.

"Molti si chiedevano se un giorno sarebbe entrato nella mitologia di Fast & Furious. Devo dirvi che è un tipo in gamba. Abbiamo scritto un ruolo apposta per lui…", ha scritto l’attore, pubblicando una foto scattata originariamente a dicembre 2024 con la didascalia "Solo due ragazzi con sogni…". Se la notizia dovesse essere confermata, Ronaldo entrerà a far parte di un ristretto gruppo di calciatori che hanno calcato il grande schermo. Tra questi spiccano Pelé e Bobby Moore, protagonisti nel 1981 di Fuga per la vittoria, Vinnie Jones, Eric Cantona, David Beckham, Zinédine Zidane, Frank Leboeuf e Neymar, ciascuno con esperienze cinematografiche tra fiction e grandi produzioni hollywoodiane.

Molti altri, invece, hanno partecipato al cinema attraverso documentari sulla loro carriera, come Sócrates, Diego Maradona, Wayne Rooney, Lionel Messi e lo stesso Cristiano Ronaldo, protagonista del docufilm Ronaldo del 2015, distribuito a livello internazionale. L’ingresso di CR7 nella saga di Vin Diesel rappresenterebbe una spettacolare incursione nel mondo del cinema per il fuoriclasse portoghese.