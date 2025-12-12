Haidara a un passo dal Lens, Sage conferma l'interesse e frena: "Obiettivo Europa"

Amadou Haidara sembra destinato a vestire la maglia del Lens già a gennaio. Il centrocampista maliano, fermo ai box a Lipsia con zero presenze nella prima parte di stagione, dovrebbe rinforzare il reparto centrale dei Sang et Or. Secondo le ultime informazioni, il club francese investirà circa 2 milioni di euro più un bonus di 1 milione legato alle prestazioni del giocatore di 27 anni.

In conferenza stampa, l’allenatore Pierre Sage ha confermato l’interesse senza sbilanciarsi: "Lo conosco bene, è un ottimo giocatore. Finché non c’è l’ufficialità, non posso dire altro. Ma sarebbe certamente un rinforzo prezioso e saremmo felici di averlo con noi", ha dichiarato l'ex tecnico del Lione.

La trasferta di domenica contro il Nizza offre l’opportunità di chiudere l’anno solare da leader, un risultato eccezionale per un club che ha dovuto gestire partenze importanti e vincoli finanziari. Sage mantiene però la prudenza: "Siamo più avanti rispetto ai piani, ma ogni passo falso può costare caro. Ora il nostro obiettivo è la qualificazione europea". Il tecnico non nasconde il sogno più ambizioso: un ritorno in Champions League. Dopo aver disputato la massima competizione continentale nella stagione 2023/24, il Lens può ora pensare in grande, puntando a consolidarsi tra le grandi del calcio francese.