Kroos analizza Real Madrid-Manchester City: "I Blancos avrebbero meritato di più"

Toni Kroos ha commentato la sconfitta del Real Madrid per 1-2 contro il Manchester City in Champions League, sottolineando come, secondo lui, la prestazione della squadra di Xabi Alonsosia stata superiore a quanto suggerisca il risultato. "Si è visto chiaramente che il Madrid ha giocato con maggiore intensità", ha osservato l’ex centrocampista, evidenziando come i Blancos abbiano imposto il ritmo in campo.

Kroos ha anche sottolineato la prevedibilità del piano tattico degli inglesi: "La cosa che mi ha colpito è che il City ha giocato come fa di solito, ma in maniera molto statica e poco incisiva. Non hanno praticamente mai creato pericoli, soprattutto nel primo tempo". Per l’ex madridista, il risultato non riflette pienamente quanto visto sul campo: "Il Manchester City non meritava di vincere. Il Real Madrid è stato in realtà la squadra più pericolosa".

Kroos ha anche evidenziato un punto debole del Madrid, emerso dopo il secondo gol subito: "Dopo il raddoppio del City, il Madrid ha giocato con un blocco molto basso. Questo ha messo in luce una carenza evidente: la squadra è eccezionale nelle transizioni rapide, ma fatica a sfondare contro difese compatte". Nonostante il k.o., Kroos crede nella sua vecchia squadra, suggerendo come, con qualche aggiustamento, possa essere ancora competitiva in Champions.