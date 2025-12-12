Gibilterra sogna con i Lincoln Red Imps: qualificazione a un passo in Conference League

I Lincoln Red Imps continuano a scrivere pagine memorabili. Ieri il piccolo club di Gibilterra ha battuto in casa i cechi del Sigma Olomouc per 2-1 nella sfida della fase campionato della Conference League, avvicinandosi a una clamorosa qualificazione ai playoff. Non è la prima volta che la squadra sorprende l’Europa: lo scorso ottobre era diventato il primo club dello stretto a vincere un match europeo al di fuori dei turni preliminari, superando il Lech Poznan. Ora, con sette punti dopo cinque giornate e il match finale contro il Legia Varsavia in trasferta, sogna di accedere ai sedicesimi di finale.

Il club, che vanta 29 titoli nazionali dal 1985, schiera un organico modesto, valutato circa 2 milioni di euro, composto in gran parte da giocatori locali e spagnoli. Tra questi, spicca Ibrahim Ayew, figlio di Abedi Pelé e fratellastro di Jordan e André Ayew. La squadra gioca tutte le partite casalinghe al Victoria Stadium, struttura da 5.000 posti. Dal 2014/2015 i club di Gibilterra possono partecipare alle competizioni UEFA. I Red Imps hanno subito raccolto risultati pazzeschi, come la storica vittoria contro il Celtic nel preliminare di Champions League 2016. La partecipazione alla prima Conference League nel 2021/2022 si era però conclusa con sei sconfitte.

Ora, con un percorso sorprendente e la trasferta in Polonia contro un Legia già eliminato, i Red Imps possono puntare a un vero exploit europeo, che non solo regalerebbe gloria al club, ma proietterebbe Gibilterra più in alto nel ranking UEFA, aprendo anche la strada a un possibile altro rappresentante nelle competizioni continentali.