El Chiringuito rivela: "Lewandowski vuole restare al Barça con stipendio ridotto"

Nonostante i 37 anni suonati, Robert Lewandowski continua a essere un giocatore straordinario e i suoi numeri lo confermano. Nella prima metà della stagione con il Barcellona, il centravanti polacco ha saltato quattro partite per piccoli problemi muscolari, ma resta tra i migliori marcatori della squadra con 8 gol e 2 assist in 17 presenze, dietro solo a Ferran Torres, autore di 13 reti. Tuttavia, il minutaggio di Lewandowski è ridotto: spesso sostituito dopo un’ora di gioco, non ha ancora superato i 1000 minuti complessivi.

Il ridotto impiego non sorprende: Hansi Flick aveva chiarito a inizio stagione che l’uso del giocatore sarebbe stato calibrato, considerando l’età avanzata, il calo fisico naturale e la necessità di preservarlo per la fase finale della stagione. Il contratto di Lewandowski scade a giugno 2026 e il polacco ha davanti tre opzioni: proseguire un anno in un ruolo secondario, cercare una nuova avventura o ritirarsi, concentrandosi sulla qualificazione della Polonia al Mondiale tramite i playoff di marzo.

Secondo El Chiringuito, Lewandowski sarebbe intenzionato a scegliere la prima strada. L’ex Bayern sarebbe disposto a ridursi sensibilmente lo stipendio - attualmente 26 milioni lordi annui, tra i più alti della rosa - per rimanere a Barcellona. "Vuole parlare con il club, dire che vuole restare, accettando un salario molto più basso", ha spiegato il giornalista José Alvarez.