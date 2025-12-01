Lens capolista in Ligue 1, ma Sage frena: "Non vuol dire nulla, dobbiamo migliorare"

Il Lens si gode la vetta della Ligue 1 dopo il 2-1 sull’Angers, ma Pierre Sage non vuole sentir parlare di trionfalismi. Il tecnico, artefice della sorprendente scalata dei giallorossi, mantiene i piedi ben saldi per terra nonostante l’attuale primo posto dopo 14 giornate. "Siamo molto contenti, ma essere in testa adesso non garantisce nulla", ha dichiarato con un sorriso nel post-partita.

La gara contro l’Angers ha confermato i progressi ma anche i limiti di un Lens ancora in fase di costruzione. Avanti 2-0, la squadra ha sofferto nel finale: un gol subito, diverse occasioni concesse e un rigore poi annullato dal VAR hanno creato dieci minuti di tensione che Sage vuole assolutamente eliminare. "Dobbiamo imparare a gestire meglio questi momenti, evitare di far diventare complicate gare che avevamo già in mano", le sue parole riportate da RMC Sport.

Nonostante la cautela, il tecnico non nasconde un certo orgoglio: il Lens ha già raggiunto quota 31 punti, obiettivo inizialmente fissato per febbraio o marzo. "Siamo in anticipo sulla tabella di marcia e sì, è comodo stare in questa posizione", ha ammesso. Ma subito dopo è tornato sulla linea della prudenza: "La verità verrà col tempo. Conoscete tutti la favola della tartaruga e della lepre: restiamo cauti".