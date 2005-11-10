Hoeness provocatorio: "Wirtz giocherebbe meglio al Bayern rispetto a quanto sta facendo a Liverpool"

Uli Hoeness ha ammesso in un'intervista di essere ancora contrariato per il mancato trasferimento di Florian Wirtz al Bayern Monaco nel 2025. Intervistato dal quotidiano Welt am Sonntag, il presidente onorario del club bavarese ha commentato senza filtri: "No, non ci sono rimasto indifferente, perché Florian giocherebbe molto meglio da noi rispetto a quanto sta facendo a Liverpool. Seguo molte partite della squadra e si vede chiaramente che non sono riusciti affatto ad inserirlo correttamente nei meccanismi di gioco. A Leverkusen riceveva ogni pallone, mentre a Liverpool è diventato solo uno dei tanti", ha osservato l'ex dirigente, sottolineando come il centrocampista tedesco abbia perso il suo status di punto di riferimento centrale.

"Ma non c'è possibile per lui di arrivare a Monaco"

Nonostante il rammarico, Hoeneß ha prontamente escluso che i campioni di Germania possano rappresentare una soluzione di ripiego per rilanciare la carriera del giocatore. Parlando del centrocampista acquistato dai Reds per 125 milioni di euro, ha infatti ribadito: "No. Ha un contratto a lungo termine a Liverpool e cercheranno di integrarlo al meglio laggiù".

Nel frattempo, sebbene le prestazioni recenti di Wirtz abbiano fatto registrare lievi segnali di ripresa in campo, le voci di mercato su un suo possibile addio da Merseyside continuano a circolare con insistenza tra gli addetti ai lavori.