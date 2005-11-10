Stasera il Clasico, Laporta ha incontrato il candidato presidente del Real Riquelme

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha incontrato Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del Real Madrid, durante un prestigioso evento tenutosi sabato, proprio alla vigilia dell'atteso Clásico. Secondo quanto riportato dal quotidiano Diario SPORT, i due hanno condiviso lo stesso tavolo in occasione del tradizionale Civet de la Fonteta, un appuntamento che ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica e dell'imprenditoria spagnola.

Anche Rosell presente alla serata

Tra gli ospiti d'eccezione figuravano Juanma Moreno Bonilla, presidente del governo regionale dell'Andalusia, Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell, e Fernando López Miras, presidente della Regione di Murcia. Alla serata ha presenziato anche l'ex numero uno blaugrana Sandro Rosell, che si è fermato a salutare Laporta. Il Civet de la Fonteta, che si svolge presso la residenza privata dell'imprenditore Luis Conde e non in una struttura alberghiera o in un centro congressi, si è ormai affermato come uno dei principali ritrovi sociali per l'élite economica e politica catalana e nazionale.

L'incontro tra Laporta e Riquelme ha inevitabilmente introdotto una forte componente calcistica al gala prima della grande sfida di questa sera tra Barcellona e Real Madrid. Con entrambi i club concentrati sull'imminente scontro al vertice, la riunione ha così messo faccia a faccia l'attuale massimo dirigente catalano e uno dei nomi più chiacchierati per la futura guida della società madrilena.